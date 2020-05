Ue: Di Maio, i giovani e le imprese italiani sono il motore dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese italiane sono uno dei motori dell'Europa e questo elemento peserà nei negoziati in corso per la strategia di aiuti che l'Ue dovrà iniziare presto a erogare. Ne è convinto il ministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, intervistato in diretta su Rete 4 alla trasmissione "Dritto e rovescio" sulla situazione economica attuale. "Senza le imprese italiane non si costruiscono le automobili e strumenti di alta tecnologia", ha detto Di Maio, "e quello che come ministro degli Esteri sto cercando di trasmettere ai miei omologhi è che le imprese ed i giovani italiani sono uno dei motori dell'Europa". Di Maio ha ricordato che la Germania ha riconosciuto quest'aspetto, osservando che su queste basi il dibattito sugli aiuti è emerso anche in paesi tradizionalmente restii a concedere aiuti ai membri sud europei. "L'Europa si sta giocando la partita del secolo", ha aggiunto Di Maio, che si è detto "positivo" sull'esito dei negoziati.(Res)