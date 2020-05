Usa: Pelosi, le città e gli Stati avranno bisogno di mille miliardi di dollari in aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pelosi ha dichiarato che i fondi per i governi statali e locali sarebbero il cuore del prossimo pacchetto legislativo che i democratici dovranno redigere per rispondere al virus, sebbene abbia anche nominato altre priorità, come l'estensione dell'accesso alla banda larga. Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, si è detto disposto a incrementare gli aiuti per città e Stati, purché non vengano sprecati per attività e iniziative che nulla hanno a che fare col virus. Il Congresso non si riunisce in sessione regolare dal mese scorso, anche se ha approvato importanti pacchetti di aiuti economici dal valore di quasi tremila miliardi di dollari. (Nys)