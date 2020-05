Argentina: Fernandez presenta rimpiazzo al vertice della previdenza sociale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono a 4.285, con 214 decessi. Il governo ha ragionato su misure di maggiore elasticità per la quarantena in atto, ma il paese rimarrà "congelato" almeno fino al 10 maggio. Varato un piano da circa tredici miliardi di euro (circa tre punti di pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo: si allontana l'obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità. Tra le ultime decisioni prese dal governo quella di concedere "passeggiate ricreative" solo nelle province dove non si registra "diffusione comunitaria" del virus, mentre dal punto di vista del trasporto aereo i voli commerciali sono stati sospesi fino a settembre. (segue) (Bua)