Argentina: Fernandez presenta rimpiazzo al vertice della previdenza sociale (5)

- Fernandez ha dichiarato che l'obiettivo di rallentare il contagio è stato conseguito e che il rallentamento ha permesso di migliorare la preparazione, ad esempio dotando gli ospedali di 700 nuovi respiratori. Tuttavia, persistono i rischi nei grandi centri urbani, dove le restrizioni saranno mantenute. Per quanto riguarda, invece, i centri meno popolati, il presidente ha precisato che i governatori potranno decidere le deroghe in base ad alcuni criteri, come il tempo di raddoppio dei casi, la capacità di risposta delle strutture sanitarie e l'assenza di una trasmissione locale o a grappolo; inoltre, la percentuale di popolazione esentata dall'isolamento non potrà superare il 50 per cento del totale. (Bua)