Usa: appello bipartisan della Camera per estendere l'embargo all'Iran

- Quasi il 90 per cento dei membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha firmato una lettera per sollecitare l'amministrazione Trump a estendere un embargo sulle armi contro l'Iran, riporta la stampa internazionale. Con una rara mozione bipartisan, almeno 382 dei 429 membri della Camera - democratici e repubblicani - hanno firmato una lettera indirizzata al segretario di Stato, Mike Pompeo, esortandolo a lavorare con alleati e partner statunitensi per estendere l'embargo, che scade a ottobre, così come le restrizioni di viaggio delle Nazioni Unite agli iraniani coinvolti nella proliferazione delle armi. (segue) (Nys)