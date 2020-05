Coronavirus: Mattarella, tra le istituzioni ci sia clima di leale collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*Per affrontare al meglio la fase due dell'emergenza coronavirus serve "un responsabile clima di leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "So che possiamo fare affidamento sul senso di responsabilità dei nostri concittadini - ha aggiunto il capo dello Stato -, manifestato in questo periodo in misura ammirevole dalla loro quasi totalità, perché, nelle nuove condizioni, ci si continui a comportare con la necessaria prudenza".(Rin)