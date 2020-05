Coronavirus: Mattarella, nuova fase non porti ulteriore precarietà, far emergere lavoro nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*La crisi provocata dal coronavirus non deve aggravare la precarietà e l'esclusione dal mondo del lavoro. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "Molto cambierà nella vita delle nostre società - ha sottolineato il capo dello Stato -. Questo cambiamento andrà sapientemente governato affinché la nuova fase non comporti condizioni di ulteriori precarietà ed esclusioni ma sia l’occasione, al contrario, per affrontare efficacemente ritardi antichi come quelli del lavoro per i giovani e le donne, particolarmente acuti nelle aree del Mezzogiorno. Come il lavoro in nero o irregolare, da fare emergere per esigenza di giustizia e contro l’insopportabile sfruttamento".(Rin)