Coronavirus: Salvini, tecnici ci dicano come uscire in sicurezza

- Il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a "Tg2Post" chiede di mettere fine in sicurezza alla serrata provocata dall'emergenza coronavirus. "Vorremmo uscire - dice - e in sicurezza. I numerosissimi tecnici ci dicano come bisogna fare, poi si riparta. Mi rifiuto di pensare che gli italiani debbano stare chiusi in casa altre settimane". Poi Salvini si sofferma sul ruolo dell'Unione europea. "Mi piacerebbe che chi è a casa si ricordasse questo numero: 140 - sottolinea -. Sono i miliardi pagati dall'Italia dal 1980 ad oggi all'Europa. Ci sono Stati che incassano e altri che pagano. Chiediamo di usare parte di questi soldi per salvare le vite dei nostri cittadini". (Rin)