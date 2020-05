Coronavirus: Mattarella, pensare alla ripresa senza distrazioni o negligenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*Dopo la prima fase dell'emergenza coronavirus bisogna pensare alla ripresa e serve lo sforzo di tutti, senza distrazioni o negligenze. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "Appare finalmente possibile un graduale superamento delle restrizioni - ha affermato -. Ora guardiamo alla ripresa: ad essa, vanno indirizzati, in modo concorde, gli sforzi di tutti, senza distrazioni o negligenze. A cominciare dal consolidamento dei risultati sin qui ottenuti nella lotta al virus, a un equo, efficace e tempestivo sostegno alle famiglie e alle attività produttive, a quanti sono rimasti disoccupati e senza reddito, in modo da conservare intatte tutte le risorse del nostro capitale sociale e da consentire di far sopravvivere e far compiere un salto di qualità alla organizzazione delle imprese e all'offerta di servizi, con scelte avvedute, nella consapevolezza che sono destinate a incidere sulla qualità della vita di ciascuna famiglia, sugli stessi tempi e ritmi della vita quotidiana delle persone".(Rin)