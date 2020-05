Regione Lazio: Leodori, linee guida su riaperture, ma in armonia con indicazioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio nelle prossime ore presenterà le linee guida sulla riapertura delle imprese. In ogni caso le valutazioni sulle riaperture ulteriori a livello regionale saranno fatte dopo il 4 maggio e in armonia con le indicazioni del governo. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, durante la seduta odierna, in video conferenza, della commissione regionale Sviluppo economico. "Il Lazio ha avuto meno aziende chiuse e parzialmente chiuse rispetto alle percentuali nazionali", ha spiegato ancora Leodori. In particolare, il 37,3 per cento delle aziende del Lazio sono sempre state aperte; il 36,1 per cento ha avuto una chiusura parziale; mentre il restante 26,6 per cento è rimasto chiuso. A livello nazionale, invece, è rimasto sempre aperto il 29,7 per cento delle aziende; aperte parzialmente il 33,8 per cento mentre sono rimaste chiuse il 36,5 per cento. "Nessuna delle ordinanze che scadranno il 13 maggio, a parte quelle sui balneari, sarà prorogata, ma in ogni caso - ha concluso Leodori - le valutazioni sulle riaperture ulteriori a livello regionale saranno fatte dopo il 4 maggio e in armonia con le indicazioni del governo". (Rer)