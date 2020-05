Usa: appello bipartisan della Camera per estendere l'embargo all'Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'embargo sulle armi delle Nazioni Unite scadrà a ottobre e temiamo che la scadenza del divieto porterà a un maggior numero di Stati che acquistano e vendono armi da e verso l'Iran", si legge nella lettera. Le firme sono ancora in fase di raccolta e che non sono state ancora inviate al Dipartimento di Stato. L'amministrazione Trump ha adottato una linea molto più dura con le Nazioni Unite nel suo desiderio di estendere e rafforzare l'embargo, minacciando di innescare un ritorno di tutte le sanzioni statunitensi contro l'Iran come leva per ottenere il sostegno del Consiglio di sicurezza. Washington ha condiviso la sua strategia con Gran Bretagna, Francia e Germania, che sono membri del Consiglio di sicurezza e firmatari dell'accordo del 2015 con l'Iran, che impedisce a Teheran di sviluppare armi nucleari sotto minaccia di sanzioni. Trump ha ritirato gli Stati Uniti da quell'accordo nel 2018, promettendo che avrebbe stipulato un patto migliore di quello concordato dal suo predecessore, il presidente democratico Barack Obama. (Nys)