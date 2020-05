Usa: Trump, la Cina non ha potuto o voluto fermare il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostiene che la Cina non sia stata in grado di fermare la diffusione del coronavirus o che potrebbe averlo diffuso volontariamente. Lo riporta la stampa internazionale, che parla anche di un salto di aggressività nella retorica di Trump nei confronti del Paese asiatico. In un briefing con i giornalisti, il presidente si è rifiutato di dire se ritiene se il presidente cinese Xi Jinping sia responsabile oppure no di quella che ritiene essere un'opera di disinformazione della Cina, a partire dall'emersione del virus a Wuhan. Trump ha affermato che l'accordo commerciale con la Cina che ha concluso con Xi ora è secondario rispetto a quello che la Cina ha fatto con il virus. (Nys)