Usa: Michigan, tensione per la protesta anti-quarantena

- Centinaia di persone sono scese in piazza in Michigan, negli Stati Uniti, per chiedere la fine dell'ordine di rimanere acasa. Ad un certo punto si è anche diffusa la notizia, in seguito smentita dalla polizia, che il governatore Gretchen Whitmer fosse rimasta intrappolata all'interno del Campidoglio assediata dai manifestanti, lo riporta l'emittente "Cnn". Il palazzo sede del governo dello Stato era aperto al pubblico, ma a causa delle regole sul distanziamento sociale solo 275 persone alla volta erano ammesse all'interno. Secondo la polizia è stata una protesta molto pacifica, con i manifestanti che "stavano cantando pacificamente e basta". A detta di alcuni deputati democratici, diverse persone portavano con sé armi molto vistose, circostanza che sembrerebbe confermata anche da diverse foto. Secondo la stampa la manifestazione era organizzata da movimenti della destra estrema vicini al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ostili nei confronti del governatore del Partito democratico. (Nys)