1 maggio: Mattarella, ridisegnare Paese a partire dal lavoro

- *Embargo fino alle ore 24*"A partire dal lavoro si deve ridisegnare il modo di essere di un Paese maturo e forte come l’Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio perla festa del lavoro. "La fabbrica, i luoghi di lavoro, hanno orientato e plasmato i modi di vivere nei nostri borghi e nelle nostre città, e l’opera stessa delle istituzioni chiamate ad assicurare la realizzazione della solidarietà politica, economica e sociale prevista dalla Costituzione - ha ricordato il capo dello Stato -. La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte dell’Unione europea".(Rin)