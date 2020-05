Usa: Pelosi, le città e gli Stati avranno bisogno di mille miliardi di dollari in aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi statali e locali degli Stati Uniti potrebbero aver bisogno di aiuti per quasi mille miliardi di dollari far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus, ha detto oggi la presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, mentre i legislatori hanno iniziato a elaborare ulteriori piani per aiutare l'economa. La proposta della democratica Pelosi ha suscitato un'immediata reazione negativa da parte del Partito repubblicano, che l'ha definita "scandalosa". Lo riporta la stampa internazionale. (segue) (Nys)