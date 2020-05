Usa: Biden-Sanders, accordo sui delegati alla convention nazionale democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla Casa Bianca del Partito democratico, Joe Biden, e l'ex rivale, il senatore del Vermont Bernie Sanders, hanno dichiarato oggi di aver raggiunto un accordo sui delegati alla convention nazionale democratica (Dnc) di quest'estate. Lo riporta la stampa internazionale. Sanders ha abbandonato la gara principale contro l'ex vicepresidente Biden all'inizio del mese. Ma l'accordo garantirà che abbia abbastanza delegati a livello statale per il Dnc che si terrà ad agosto, in modo da garantire "un'equa rappresentanza", affinché i progressisti aiutino a redigere la piattaforma del partito. Sanders e Biden hanno annunciato l'accordo in una nota comune oggi come parte di uno sforzo per mostrare unità nella campagna per vincere le elezioni contro il presidente in carica, Donald Trump. "Le nostre campagne sono grate per l'unità e lo spirito di collaborazione all'interno del Partito democratico", si legge nella nota. "Eleggeremo delegati che rifletteranno e rappresenteranno la diversità che è la forza unica della nostra grande nazione", concludono i due ex rivali.(Nys)