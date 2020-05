Usa: Michigan, università gratis per i lavoratori in prima linea contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai lavoratori essenziali del Michigan che stanno aiutando in prima linea durante la pandemia di coronavirus potrebbe essere data l'opportunità di continuare le loro attività educative gratuitamente, ha detto il governatore dello Stato. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il programma sarà offerto non solo a coloro che lavorano negli ospedali o nelle case di cura, ma anche ai dipendenti dei negozi di alimentari, agli operatori di assistenza all'infanzia e agli operatori sanitari. "Spero che altri governatori in tutto il Paese seguano il nostro esempio per creare opportunità di carriera per le persone che sono state in prima linea per proteggere le nostre famiglie", ha detto Gretchen Whitmer. Il governatore spera che il nuovo programma aiuterà anche lo Stato a raggiungere il suo obiettivo di aumentare il numero di adulti in età lavorativa con un certificato tecnico o un diploma universitario dal 45 per cento al 60 per cento entro il 2030, si legge in un comunicato stampa. (Nys)