Usa: Amazon, "vendetta personale" l'atteggiamento dell'amministrazione Trump

- Amazon ha definito un'accusa contenuta in un rapporto annuale dell'ufficio commerciale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come un "atto puramente politico" che fa parte di una "vendetta personale". Lo riporta il sito "Axios". L'ufficio del rappresentante commerciale statunitense, Robert Lighthizer, ha inserito cinque dei domini esteri di Amazon (Canada, Francia, Germania, India e Regno Unito) in un elenco di "mercati noti" in cui vengono venduti beni piratati. Secondo "Axios", è l'ennesima tappa di uno scontro ripetuto, quello tra Trump e Amazon, che spesso ha avuto per protagonista anche il fondatore del retailer online, Jeff Bezos, proprietario della "Washington Post", un quotidiano molto critico nei confronti di Trump. (segue) (Nys)