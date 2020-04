Usa: Trump, non avrò problemi a indossare una mascherina in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che non avrà problemi a indossare una mascherina protettiva quando si recherà in Arizona, la prossima settimana, aggiungendo che dipenderà dalle condizioni sul campo. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Per quanto riguarda dove andrò in Arizona, dovrò guardare il clima. Non avrei problemi a indossare una maschera", ha spiegato Trump. “Dovrei fare un discorso, proprio non lo so, dovrei parlare con una maschera? Dovrete dirmi se è politicamente corretto, non lo so. Se lo è, parlerò in una maschera". Trump ha detto che non indossa una maschera alla Casa Bianca perché è in grandi stanze ed è a distanza di sicurezza dagli altri. Secondo "Cnn" questo è un cambio di atteggiamento rispetto i precedenti commenti di Trump: il mese scorso aveva che non avrebbe indossato una maschera da solo, spiegando che era impossibile immaginare di salutare i leader mondiali nell'Ufficio Ovale con la faccia coperta. (Nys)