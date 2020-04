Usa: Biden, si avvicina la scelta del vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden è a un passo dallo scegliere il suo "running mate", ossia il suo possibile vicepresidente in caso di vittoria alle presidenziali di novembre, riporta il sito "Axios". Il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca ha lanciato un comitato per selezionare il possibile compagno di corsa della campagna elettorale che verrà, impegnandosi a far ricoprire quel ruolo a una donna. Il comitato di selezione sarà guidato dall'amico di lunga data di Biden, l'ex senatore Chris Dodd. Oltre a lui ci saranno Cynthia Hogan, assistente di lunga data e consigliere che è stata vice consigliere presidenziale di Biden alla Casa Bianca, durante l'era Obama; e due co-presidenti della campagna nazionale, la rappresentante del Delaware, Lisa Blunt Rochester e il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti. (Nys)