Coronavirus: Faraone (Iv), da Renzi un omaggio a Bergamo e Brescia

- Il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone chiarisce il significato dell'intervento di oggi del leader del suo partito Matteo Renzi nell'Aula di palazzo Madama. "Pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più e che, se avesse potuto parlare, ci avrebbe detto: 'ripartite anche per noi', avendo fatto della vita, in tutti i momenti, un'occasione di sacrificio e di fatica' - scrive in una nota -. Sono andato a riascoltarlo e questo è il virgolettato dell'intervento di Matteo Renzi al Senato. Chiaramente voleva rendere onore alle donne e gli uomini che ci hanno lasciato, tanto è vero che ha preso gli applausi dell'Aula". (Rin)