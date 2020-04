Coronavirus: Afghanistan conferma 232 nuovi casi, superati i 2 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan ha registrato oggi altri 232 nuovi casi di coronavirus, portando il totale dei contagi a oltre 2.000. Lo ha annunciato il viceministro della Sanita, Wahid Majrooh, in una conferenza stampa. I nuovi casi sono stati confermati in 23 province. Gli ultimi dati rappresentano un significativo balzo in avanti nei nuovi casi quotidiani. In base ai dati presentati dal ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone a causa di complicazioni legate al coronavirus, portando il bilancio delle vittime complessivo a 64. Majrooh ha riferito ai giornalisti che sono stati completati i lavori significativi per il rinnovo dell'ospedale afgano-giapponese di Kabul per far fronte a un numero crescente di pazienti Covid-19 e che la capacità di effettuare test sarà aumentata. Intanto all'inizio della giornata, i talebani hanno annunciato il rilascio di 20 soldati afgani nella provincia settentrionale di Kunduz. Il gruppo militante ha dichiarato di sperare di accelerare lo scambio di prigionieri in corso a causa della pandemia di coronavirus. Ieri il parlamento afgano ha sospeso le sue operazioni per due settimane a causa dell'attuale crisi sanitaria.(Res)