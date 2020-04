Imprese: Leodori, per piccole somme eliminare vincolo certificato antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le Regioni, tra cui il Lazio, "hanno chiesto al governo di eliminare il vincolo del certificato antimafia per le somme non elevate che vengono erogate dalle Regioni a favore del sistema delle imprese, per sburocratizzare i tempi". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, durante la seduta odierna, in video conferenza, della commissione regionale Sviluppo economico. Inoltre, il vicepresidente della giunta Leodori si è soffermato sulla tempistica, affermando "che per le prime 5 mila imprese in graduatoria i fondi del 'pronto cassa' arriveranno già a metà maggio; Cassa depositi e prestiti, invece, delibererà a metà maggio, quindi bisogna attendere quel periodo per gli ulteriori fondi. Entro la prima decade di giugno dovrebbe essere completata l’istrutturia delle domande a livello burocratico". Resta il problema della eliminazione del certificato antimafia, che è stata chiesta da tutte le regioni al governo: "1500 le pratiche già evase e pronte ad essere finanziate immediatamente, se verrà meno questa incombenza". Infine, Leodori ha rassicurato anche sul fatto che ora la giunta si concentrerà sui contributi a fondo perduto, come quello sugli affitti. (Rer)