Regno Unito: Johnson, superato il picco di contagi ma l'emergenza non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha superato il picco di crescita dei contagi e ora la curva sta scendendo. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa. “Abbiamo attraversato il picco, o meglio siamo entrati in quello che avrebbe potuto essere un picco enorme, come se stessimo attraversando un enorme tunnel alpino", ha dichiarato il premier. Chris Whitty, Chief Medical Officer (principale consulente del governo britannico in materia di sanità), ha sottolineato tuttavia che il paese “non è vicino” alla fine della pandemia. Johnson ha sottolineato che il tasso di riproduzione del virus, il valore R , sarà la chiave per allentare le restrizioni. "Vorrei solo sottolineare che mantenere il valore R verso il basso sarà assolutamente vitale per la nostra ripresa”, ha dichiarato. Patrick Vallance, consulente scientifico del governo, ha riferito che il valore di R del virus è compreso tra 0,6 e 0,9 in tutto il paese, e potenzialmente inferiore a 0,5 a Londra. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, la settimana prossima il governo svelerà i dettagli sull'uscita dal blocco che potrebbe prevedere una graduale riapertura di fabbriche, scuole e negozi. In base agli ultimi dati il Regno Unito ha registrato 171 mila casi di coronavirus e 26.711 morti. (segue) (Rel)