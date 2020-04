Coronavirus: Mattarella, da governo servono indicazioni ragionevoli e chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*Per l'avvio della fase due dell'emergenza coronavirus sono "necessarie indicazioni ragionevoli e chiare da parte delle istituzioni di governo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per il 1 maggio. Secondo il capo dello Stato, "oltre al loro rispetto, è soprattutto decisiva la spontanea capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute".(Rin)