Coronavirus: Mattarella, con pandemia a rischio tanti posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*L'emergenza coronavirus ha messo a rischio molti posti di lavoro. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "Nella attuale situazione, in cui la diffusione del virus ha colpito duramente il nostro popolo, costringendoci, a un temporaneo congelamento delle attività - ha spiegato il capo dello Stato -, in Italia, come in tutto il mondo, le conseguenze della pandemia mettono a rischio tanti posti di lavoro". Secondo Mattarella, in questo contesto, "risalta ancora di più il valore del lavoro e in particolare l’opera svolta da medici, infermieri, altri operatori sanitari, farmacisti, con tanti fra di loro caduti nello svolgimento dei propri compiti. Il lavoro di Forze dell’ordine, Forze armate, operatori del settore della logistica e dei trasporti, della distribuzione, di filiere produttive essenziali, del sistema di istruzione, pur tra molte difficoltà, ha consentito, giorno dopo giorno, al nostro Paese di non fermarsi e di andare avanti, sia pure funzionando a velocità ridotta".(Rin)