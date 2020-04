Coronavirus: Mattarella, non rendere vani i sacrifici fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*"Non può esservi, e non vi è, contrapposizione tra sicurezza, salute e lavoro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "E’ stata avviata la graduale ripresa della nostra vita sociale e di molte attività economiche. La ripresa è possibile perché nei quasi due mesi precedenti siamo riusciti ad attenuare molto la pericolosità dell’epidemia. Dobbiamo difendere questo risultato a tutela della nostra salute. Non vanno resi vani i sacrifici fatti sin qui se vogliamo assieme riconquistare, senza essere costretti a passi indietro, condizioni di crescente serenità". Per il presidente della Repubblica, "non va dimenticata l’angoscia delle settimane precedenti, sotto la violenta e veloce aggressione del virus, né che abbiamo superato i duecentomila contagi e che ogni giorno dobbiamo piangere alcune centinaia di vittime".(Rin)