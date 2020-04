Usa: i repubblicani vogliono tutelare la privacy dei cittadini dalle app anti-coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google e Apple stanno al momento collaborando con le istituzioni statunitensi per programmare app che le persone possono utilizzare per essere avvisate se entrano in contatto con malati di Covid-19, la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus. Questo tipo di "tracciabilità dei contatti" è ritenuto dagli esperti un passo necessario per riaprire l'economia Usa, che è stata duramente colpita dalle restrizioni sociali. Il disegno di legge proposto dai repubblicani richiederebbe alle aziende di ottenere il consenso esplicito delle persone se vengono raccolti dati sulla loro salute, la loro posizione o la loro vicinanza a un'altra persona. Le società dovrebbero inoltre divulgare ciò che accadrà con i dati delle persone ed eliminare tutte le informazioni di identificazione personale una volta che non sono più utilizzate per tracciare la diffusione del coronavirus. (Nys)