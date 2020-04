Argentina: Fernandez presenta rimpiazzo al vertice della previdenza sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza finanziaria accelerata dalla crisi del nuovo coronavirus ha mietuto in questo modo la prima vittima politica in Argentina. La decisione di imporre una svolta nella conduzione dell'Anses era stata comunicata ieri a Vanoli dal capo di Gabinetto, Santiago Cafiero. Un provvedimento rilanciato poi con enfasi da tutta la stampa argentina nonostante il governo non avesse emesso fino ad oggi un comunicato ufficiale al riguardo. Si tratta di un cambiamento significativo all'interno del gabinetto insediato lo scorso 10 dicembre. Riguarda infatti la figura preposta alla gestione e al coordinamento della fetta più grande dei circa tredici miliardi di euro messi in campo dal governo per affrontare l'emergenza economica e sociale determinata dalla pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Bua)