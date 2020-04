Coronavirus: la Regione Lazio verso la fase 2, "cautela" è la parola d'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio si prepara ad affrontare la fase 2 dell'emergenza coronavirus, in vista del 4 maggio quando ci sarà la prima riapertura delle attività. Innanzitutto grande "cautela": è stata questa la parola più usata dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nell’audizione che si è svolta oggi in commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Simeone. L’assessore, aprendo la videconferenza, ha illustrato quali sono gli interventi previsti e gli obiettivi da raggiungere, come previsto dalla memoria di Giunta inviata in precedenza ai consiglieri. "Il primo punto – ha spiegato D’Amato – è il controllo della curva epidemica. Il famoso R0, il coefficiente di replicazione (cioè quante persone contagia ogni malato), è il parametro principale previsto dal decreto del presidente del Consiglio del 26 aprile, in base al quale verranno decise eventuali nuove restrizioni. Adesso siamo intorno a 0,5, dobbiamo tenerlo basso. Quindi il compito principale del servizio sanitario è individuare e isolare i casi, limitare i cluster di comunità, che restano uno delle principali modalità di contagio nella nostra Regione. La nostra attenzione - ha sottolineato D'Amato - è sempre massima verso le strutture per anziani. Abbiamo già fatto 619 controlli, fra Rsa e case di riposo. Quando ci sarà la ripresa della mobilità fra regioni avremo anche il cosiddetto rischio importato, un altro importante fattore da controllare". Gli altri obiettivi su cui lavorare sono la riduzione della mortalità, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, sia attraverso le ormai classiche disposizioni per chi lavora in sede, sia mantenendo elevato il livello dello smart working soprattutto per la pubblica amministrazione. (segue) (Rer)