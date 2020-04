Coronavirus: la Regione Lazio verso la fase 2, "cautela" è la parola d'ordine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella replica l'assessore D’Amato ha parlato di "consapevolezza della situazione di forte rallentamento nelle attività sanitarie non legate al Covid19", ma ha confermato la grande cautela che continuerà a caratterizzare l’azione della giunta: "Questo atteggiamento ci ha consentito di contenere l’epidemia e questa linea dovremo continuare a seguire: a metà mese potremo fare un punto e cercare di capire se sarà possibile un altro passo verso il ritorno alla normalità nell’assistenza sanitaria. Di certo continueremo il potenziamento della rete territoriale, ma anche dei servizi di igiene e prevenzione delle Asl, che avranno un ruolo essenziale per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Continueremo le opere già in parte realizzate: una volta completato l’ampliamento dello Spallanzani, via ai lavori per completare il terzo e quarto piano della torre di Tor Vergata, dopo la Rsa pubblica di Genzano, dove questa settimana sarà attivo il secondo modulo, ne stiamo realizzando un’altra nel vecchio ospedale di Albano. Il sistema dell’assistenza agli anziani andrà rivisto nel suo complesso, a partire - ha concluso l'assessore - da una più estesa assistenza domiciliare per ridurre il ricorso a strutture di cui abbiamo visto tutti i limiti". (Rer)