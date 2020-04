Usa: fonti stampa, Trump ha detto ai sauditi di tagliare la produzione o avrebbe rotto l'alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una telefonata del 2 aprile, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe detto al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman che se l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) non avesse iniziato a tagliare la produzione, non avrebbe fatto nulla per impedire il ritiro dei soldati statunitensi dal regno. Lo riferiscono quattro fonti che hanno familiarità con la questione alla stampa internazionale. La minaccia di ribaltare un'alleanza strategica di 75 anni è stata rivelata soltanto oggi, ma sarebbe stata un punto cruciale della campagna di pressione degli Stati Uniti per convincere l'Opec tagliare la produzione di petrolio in un momento in cui la domanda è crollata durante pandemia di coronavirus. Si tratterebbe dunque, riporta la stampa, di una vittoria diplomatica per Casa Bianca.Trump avrebbe consegnato il messaggio al principe ereditario dieci giorni giorni prima dell'annuncio dei tagli alla produzione. Il leader de facto del regno sarebbe stato così preso alla sprovvista dalla minaccia che avrebbe ordinato ai suoi aiutanti di uscire dalla stanza in modo da poter continuare la discussione in privato. La prospettiva di perdere la protezione militare degli Stati Uniti avrebbe fatto "piegare le ginocchia" alla famiglia reale, che avrebbe ceduto così alle richieste di Trump, ha detto alla stampa un diplomatico mediorientale. Dopo trattative prolungate e instabili, i principali produttori hanno promesso un taglio record di 9,7 milioni di barili al mese per maggio e giugno. Sia Trump che Riyadh, in seguito, si sono presi il merito del raggiunto accordo. (nys)