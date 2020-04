Coronavirus: Boccia, a breve diffida a Calabria per ordinanza su bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha annunciato nel corso di un'intervista al Tg1 di aver comunicato alla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, "che fra pochi minuti partirà la diffida per l'ordinanza" che stabilisce la riapertura di bar e ristoranti. "Se non sarà ritirata - ha poi chiarito - sarà impugnata". Nessuno scontro, però, con le Regioni visto che "oggi abbiamo chiuso una giornata produttiva", ha aggiunto. (Rin)