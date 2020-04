Energia: Oman ridurrà programma di consegne petrolifere a luglio fino al 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oman ha informato gli acquirenti del proprio petrolio circa una riduzione del programma di consegne per il mese di luglio fino al 30 per cento, secondo quanto riferito dal ministero del Petrolio e del gas del sultanato. La cifra è superiore all'impegno del paese nel quadro dell’accordo Opec+ per il taglio della produzione petrolifera del 23 per cento, dato che in aprile la produzione è aumentata rispetto a marzo. Lo scorso 12 aprile i membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello, guidati rispettivamente da Arabia Saudita e Russia, sono riusciti a raggiungere un accordo per il taglio della produzione petrolifera pari a 9,7 milioni di barili al giorno, pari a circa il 10 per cento dell'offerta globale. I paesi sottoscrittori si sono impegnati a ridurre la propria produzione a maggio e giugno di circa il 23 per cento. (segue) (Res)