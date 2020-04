Coronavirus: sindaco Anzio firma ordinanza, divieto accesso a spiagge fino al 18 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Anzio Candido De Angelis, a tutela della salute pubblica, ha firmato l'ordinanza per il divieto di accesso e svolgimento di qualsiasi attività sugli arenili e spiagge del Comune di Anzio, a eccezione delle attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione da parte dei concessionari e per la chiusura di parchi, ville e giardini pubblici, fino alla data del 18 maggio 2020. È quanto si legge in una nota del Comune di Anzio. (Com)