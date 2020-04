Imprese: Generali, assemblea approva bilancio di esercizio e modifiche allo statuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Assicurazioni Generali. Come riferisce il relativo comunicato stampa, l’assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019, chiuso con un utile netto di 1,515 miliardi di euro, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo per azione pari a 0,96 euro suddiviso in due tranche: la prima pari a 0,50 euro pagabile dal 20 maggio 2020; e la seconda pari 0,46 euro pagabile entro la fine dell’anno e soggetta a verifica consiliare, tra l’altro, sul rispetto al 30 settembre 2020 dei limiti previsti dal risk appetite framework del gruppo, nonché al positivo accertamento della conformità alle disposizioni e alle raccomandazioni di vigilanza al tempo vigenti relativamente al pagamento dei dividendi. È stato poi nominato il collegio sindacale per il triennio 2020-2022, composto da Carolyn Dittmeier, Lorenzo Pozza e Antonia Di Bella in qualità di sindaci effettivi. Dittmeier sarà inoltre presidente dell’organo, per cui è stato determinato un compenso pari a 180 mila euro lordi annui contro i 130 mila dei sindaci effettivi. La lista di maggioranza ha conseguito l’82,63 per cento dei voti, mentre la lista di minoranza il 17 per cento. (segue) (Com)