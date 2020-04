Imprese: Generali, assemblea approva bilancio di esercizio e modifiche allo statuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione ed espresso un voto consultivo favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti. Ha poi approvato il Long Term Incentive Plan del gruppo per gli anni 2020-2022, che prevede l’assegnazione di un numero massimo di 9,5 milioni di azioni. In questa prospettiva, prosegue la nota, è stato autorizzato l’acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione per un massimo di 9,5 milioni di azioni: l’autorizzazione all’acquisto ha una durata di 18 mesi dalla data odierna mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali. Il prezzo minimo di acquisto delle azioni, inoltre, non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari a un euro, mentre quello massimo non potrà essere superiore del cinque per cento rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. L’assemblea ha poi approvato la delega al consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data odierna, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile al servizio del Long Term Incentive Plan del gruppo 2020–2022 nonché dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su azioni Generali oggi in corso. (segue) (Com)