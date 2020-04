Imprese: Generali, assemblea approva bilancio di esercizio e modifiche allo statuto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ha infine approvato una serie di modifiche allo statuto sociale, che comportano (per quello che concerne nello specifico la modifica dell’articolo 28 dello statuto in materia di nomina del Cda): la riduzione dell’intervallo numerico minimo e massimo dei componenti del Cda, fissati rispettivamente in 13 e 17; un incremento del livello di rappresentanza degli amministratori da trarsi dalle liste di minoranza, che potranno nominare quattro o cinque consiglieri a seconda che il numero totale degli stessi sia tra 13 e 14 o tra 15 e 17 (gli amministratori di minoranza potranno essere nominati dalle due liste classificate dopo la prima e che abbiano ottenuto voti pari ad almeno il 5 per cento del capitale sociale, e nel caso in cui la terza lista non raggiunga tale percentuale i consiglieri eletti dalla minoranza saranno comunque tre); il riconoscimento della possibilità per il Cda di presentare una sua lista di candidati, da depositare almeno cinque giorni in anticipo rispetto alla scadenza fissata per gli azionisti; e l’incremento del numero minimo di consiglieri indipendenti alla metà dei componenti in carica. (Com)