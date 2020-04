Trasporti: per fase 2 a Roma forze ordine e Polizia locale a capolinea e lungo itinerari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fase 2, a partire dal 4 maggio, ai capolinea e lungo gli itinerari dei mezzi del trasporto pubblico a Roma, saranno dedicati controlli mirati delle forze dell'ordine e della Polizia locale. Non soltanto, verifiche ad hoc per il rispetto delle norme anti contagio saranno orientate anche presso le ville e i parchi e in prossimità di quegli esercizi commerciali, come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, dove alla ristorazione con consegna a domicilio si affianca ora la vendita da asporto. È quanto emerso nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Roma che si è tenuto oggi. (Rer)