Russia: premier Mishustin positivo al coronavirus, verrà sostituito ad interim da Belousov

- Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha annunciato di essere positivo al coronavirus. L'annuncio è giunto in un incontro con il presidente Vladimir Putin in videoconferenza. "Si è appena appreso che i test che ho effettuato per il coronavirus hanno dato risultato positivo. In conformità con quanto disposto dal Rospotrebnadzor, devo osservare l'autoisolamento e seguire le istruzioni dei medici. Ciò deve essere fatto per proteggere i miei colleghi", ha dichiarato il premier russo. Mishustin ha assicurato che il governo continuerà a lavorare normalmente. Il premier rimarrà in contatto con i colleghi e con il presidente attraverso comunicazioni telefoniche e video. Il primo ministro ha inoltre invitato il presidente Putin a nominare temporaneamente a capo del governo il primo viceministro Andrej Belousov. Il capo dello Stato ha accettato la proposta di Mishustin. In seguito il servizio stampa del Cremlino ha annunciato la firma del relativo decreto di nomina. (Rum)