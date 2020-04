Usa: fonti stampa, pressioni della Casa Bianca sull'intelligence per incolpare la Cina del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni alti funzionari dell'amministrazione degli Stati Uniti avrebbero spinto le agenzie di spionaggio a caccia di prove a sostegno di una teoria, non ancora provata, secondo la quale un laboratorio governativo a Wuhan, in Cina, sarebbe l'origine dell'epidemia di coronavirus. A dirlo, secondo il "New York Times", sono diversi funzionari statunitensi, alcuni dei quali in pensione. Il tentativo di indirizzamento delle indagini arriva mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta intensificando una campagna pubblica per incolpare la Cina della crisi sanitaria. Secondo alcuni analisti dell'intelligence, riporta il "Nyt", la pressione esercitata dall'amministrazione Trump rischia di distorcere le valutazioni sul virus e che potrebbero essere utilizzate come arma politica in un'intensificante battaglia con la Cina per una malattia che ha infettato più di tre milioni di persone in tutto il mondo. La maggior parte delle agenzie di intelligence rimane scettica sul fatto che si possano trovare prove conclusive di un collegamento con un laboratorio cinese, e gli scienziati che hanno studiato la genetica del coronavirus affermano che la schiacciante probabilità è che salti da un animale all'altro in un ambiente non di laboratorio, come è stato il caso con HIV, Ebola e SARS. (Nys)