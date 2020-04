Coronavirus: la Regione Lazio verso la fase 2, "cautela" è la parola d'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo implementando la telemedicina – ha proseguito l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato – anche per aumentare la sicurezza dei medici di base. L’applicazione 'Drcovid' sarà aperta anche agli specialisti. Entro il 20 maggio avremo anche i primi risultati dell’indagine epidemiologica che partirà all’inizio del mese su 300 mila persone (personale sanitario e forze dell’ordine) che si somma a quella nazionale, su un campione elaborato dall’Istat, che comprende 10 mila cittadini del Lazio".Un altro nodo importante è il graduale ritorno alla normalità della rete ospedaliera: "Dal 27 aprile sono state chiuse le accettazioni di pazienti Covid19 al San Giovanni, al San Camillo, al Grassi e al Pertini - ha spiegato ancora l'assessore -. Puntiamo a mantenere come strutture dedicate gli hub, mentre gli altri ospedali dovranno tornare gradualmente alla normalità. Dobbiamo infine continuare a costruire una rete di protezione dei soggetti più fragili e in questo un ruolo essenziale hanno le Unità per la continuità assistenziale (Uscar), già al lavoro, e l’assistenza infermieristica, 580 persone in campo dalla fine della prossima settimana, essenziali per la sorveglianza continua dei malati che restano nel proprio domicilio". (segue) (Rer)