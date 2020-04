Giustizia: M5s, bene governo su odg regole processi a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia alla Camera affermano che "con grande sensibilità per il tema, il governo ha prontamente recepito l'ordine del giorno con il quale il parlamento ha chiesto di rivisitare le regole per i processi a distanza". Si tratta - continuano i parlamentari in una nota - di una modifica al Cura Italia formalmente presentata da tutte le forze politiche di maggioranza che il Movimento cinque stelle ha sostenuto con convinzione, e che il governo ha adottato con risolutezza e buon senso. E' qualcosa di cui andiamo fieri e che segna un'altra differenza importante con chi ci ha preceduto. Grazie all'impegno della Camera", osservano i deputati, "con il voto favorevole del M5s, le discussioni finali dei processi penali e le udienze nelle quali devono essere presenti testimoni, consulenti o periti si svolgeranno in presenza, a meno che le parti non acconsentano espressamente a mantenere la modalità da remoto prevista dal decreto Cura Italia fino al 31 luglio. Si tratta di misure necessarie", concludono i parlamentari del Movimento cinque stelle, "per continuare a garantire la salute pubblica nel rispetto del buon funzionamento della giustizia". (Com)