Monza: sindaco Allevi, da lunedì riaprono i mercati rionali, ma il parco resta chiuso (2)

- L'obiettivo dell’amministrazione comunale è evitare quanto accaduto nel weekend dello scorso 7 e 8 marzo quando, complice l'anticipo di primavera, nei prati e nei viali si erano riversate migliaia di persone. “Nei giorni in cui la Lombardia veniva dichiarata zona rossa – ricorda Allevi – io scelsi di chiudere il parco. Una decisione difficile, fui molto contestato. Eppure quella scelta, mi dicono gli esperti, ha salvato la vita a tante persone e limitato i contagi. Ecco perché non posso non andare avanti su questa strada”. Da lunedì riaprono invece i mercati rionali. “Non è semplice far ripartire un'attività come quella dei mercati, proprio per il tema del distanziamento sociale. Però abbiamo deciso di provarci, perché i mercati sono un punto di riferimento nei quartieri, soprattutto per i più anziani”, spiega il sindaco. Cancelli aperti anche al cimitero urbano e in quello di San Fruttuoso. Alle celebrazioni dei funerali potranno partecipare un massimo di 15 persone che dovranno indossare mascherina e guanti. “Una corsa contro il tempo per affrontare la ripartenza”, così Allevi definisce la sfida per pianificare la fase 2 in città. “Il dpcm - spiega in conclusione - ha il freno a mano tirato perché l'emergenza non è ancora finita. La diffusione del coronavirus, grazie al lockdown, sta rallentando, ma non possiamo permetterci che riparta. Per questo il 4 maggio non sarà un ‘liberi tutti’. Ai miei cittadini dico: prudenza, prudenza e ancora prudenza”. (com)