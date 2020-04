Roma: Raggi, riqualificata area e strada presso fermata bus di viale Marconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata riqualificata l'area nei pressi della fermata degli autobus di viale Guglielmo Marconi, nel tratto di strada tra la salita di via Savino Sernesi e il Teatro Marconi. Lo riferisce Virginia Raggi, sindaco di Roma, con un post su Facebook. "Si tratta di un intervento atteso da molto tempo e realizzato grazie ad un'operazione coordinata tra il dipartimento Lavori pubblici, Ama e Areti - spiega Raggi -. È stato ricostruito completamente un muro di contenimento lungo 80 metri, riqualificato il marciapiede ed è stata messa in sicurezza l'area. Gli operatori di Ama hanno raccolto i rifiuti e rimosso la vegetazione infestante su questo tratto di strada. Areti ha completato l'intervento con la risistemazione di alcuni impianti elettrici. Va avanti il nostro lavoro quotidiano - aggiunge - per restituire decoro e sicurezza alla città. Sono numerosi i cantieri che siamo riusciti a portare avanti in questo difficile momento, per essere pronti a ripartire quando questa emergenza sarà passata". (Rer)