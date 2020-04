Imprese: Fitch conferma rating di Terna a BBB+, outlook stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") ha confermato il rating di lungo termine dell'emittente (Idr) ed il rating del debito senior non garantito di Terna SpA a BBB+, con Outlook stabile. Lo riferisce con un comunicato la stessa Terna. Contestualmente l'agenzia ha confermato anche il rating di breve termine dell'emittente (Idr) a 'F2'. La conferma del rating di Terna rafforza il robusto piano di investimenti che l'azienda ha varato per il paese, più di 7 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per una rete elettrica sempre più sicura, efficiente e sostenibile. Il rating della società è ora due notch al di sopra di quello della Repubblica italiana. La valutazione di Fitch conferma la solidità della società, come già avvenuto pochi giorni dopo la presentazione del Piano strategico 2020-2024.(Com)