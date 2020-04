Brasile: diplomatici venezuelani hanno fino al 2 maggio per lasciare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri brasiliano ha inviato una lettera all'ambasciata venezuelana di Brasilia per informare che i diplomatici di Caracas hanno tempo fino al 2 maggio per lasciare paese. Secondo quanto previsto, i diplomatici che resteranno nel paese dopo il 2 maggio saranno considerati "persona non grata" e perderanno la protezione diplomatica. La disposizione fa seguito alla decisione, adottata dal governo brasiliano a inizio marzo, di richiamare i propri diplomatici e funzionari di ambasciata e consolati in Venezuela. (segue) (brb)