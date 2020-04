Brasile: diplomatici venezuelani hanno fino al 2 maggio per lasciare il paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disposizione era stata pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale del 5 marzo. In particolare la misura riguardava quattro diplomatici (il ministro plenipotenziario Elza Moreira Marcelino de Castro, e i consiglieri Francisco Chaves do Nascimento Filho, Carlos Leopoldo Gonçalves de Oliveira e Rodolfo Braga) e 11 funzionari brasiliani impiegati presso l'ambasciata di Caracas, presso i consolati di Caracas e Ciudad Guayana e presso il vice consolato a Santa Elena do Uairén, città prossima alla frontiera tra il Venezuela e lo stato brasiliano di Roraima. (segue) (brb)