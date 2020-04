Brasile: diplomatici venezuelani hanno fino al 2 maggio per lasciare il paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni necessarie al ritiro totale hanno richiesto circa due mesi, al termine dei quali il governo brasiliano ha chiesto ai diplomatici venezuelani di lasciare il Brasile. Con il ritiro dei rappresentanti diplomatici e dei funzionari, sono sospesi tutti i servizi resi ai brasiliani residenti in Venezuela come il rilascio del passaporto e dei certificati di nascita. Non è chiaro cosa accadrà alle proprietà che appartengono allo stato brasiliano, tra cui la residenza dell'ambasciatore, situata in uno dei quartieri più di pregio della capitale venezuelana, il Country Club, oltre che mobili e opere d'arte di alto valore. Anche addetti militari e altri funzionari brasiliani hanno lasciato l'incarico. (brb)