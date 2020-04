Difesa: presidente turco Erdogan conferma intenzione di dispiegare sistema S-400 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio 2019, gli Stati Uniti hanno deciso di congelare la partecipazione della Turchia al programma di sviluppo dei caccia F-35 in risposta alla decisione di Ankara di acquistare dalla Russia i sistemi di difesa aerea S-400. Il Pentagono teme infatti che la presenza di questi ultimi sul territorio turco potrebbe permettere a Mosca di acquisire informazioni cruciali sulle caratteristiche stealth degli F-35. La questione è stata oggetto di un confronto tra i presidenti Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan in occasione della visita di quest’ultimo alla Casa Bianca lo scorso 13 novembre. Il presidente turco non ha tuttavia fatto passi indietro. “Abbiamo detto che se l’attuale disaccordo sugli F-35 continua, la Turchia dovrà guardare altrove per soddisfare le proprie esigenze di medio termine”, ha affermato Erdogan al termine dell’incontro. (Res)